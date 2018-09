Comienza Etapa Departamental Femenina

Por retiro a última hora de dos equipos, la semana pasada se porstergó la primera fecha del campeonato de fútbol femenino, etapa departamental, que se había programado con la debida organización y anticipación. Esto motivó que se extructure un nuevo fíxture.

Ya no serán 18, sino 16 los equipos femeninos que lucharán por lograr la clasificación a la etapa regional.

Programación de la primera fecha

Acomayo: León de Huánuco vs Río Espino de Cachicoto

C & C Team Soccer vs Huancapata de Ambo

Tocache: Las Palmeras vs UNAS de Tingo María

El Triunfo: Diamante Triunfo vs A. D. Aucayacu

Ambo: CEBA de Ambo vs Amauta de Llata

Huaylla vs Dos de Enero de Acomayo

Llata: IST Glicerio Gómez I. vs 24 Horas de Huacar

Nota.- La semana pasada se adelantó el cotejo en el Colegio Decna y Social La Morada de Marañón, que ganó Decna por 3-0 en el estadio de Acomayo.