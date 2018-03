La compra de papa que realizó Agro Rural con S/14.5 millones se hizo sin ningún control, lo que genera suspicacias sobre la adquisición que también benefició a intermediarios. Los dirigentes de los productores solicitaron el padrón de beneficiarios para reunir pruebas de las irregularidades.

Hasta el viernes Agro Rural adquirió papa blanca con S/14.5 millones a productores de las 3 provincias, pero dejó de comprar a decenas de pequeños agricultores que hasta ayer trajeron sus papas en camiones.

El dirigente de Huánuco, Lucio Candelario, dijo que intermediarios utilizaron a campesinos para venderle al programa. Responsabilizó a los ingenieros de las agencias agrarias que hicieron el padrón en oficina, no en campo, y en complicidad con algunos agentes comunales incluyeron a otras personas.

Los productores presentaron un memorial pidiendo que se informe cuántos agricultores se beneficiaron con la compra y a cuántos falta atender. Candelario señaló que sólo quedan medio millón de soles para comprar la papa.

“Nadie controló la compra y distribución de la papa, se pidió que Agro Rural controle, pero no lo hicieron pese a tener personal, no hicieron buen trabajo, tampoco nos convocaron para dar visto bueno”, refirió. Aseguró que la Dirección de Agricultura tampoco verificó la veracidad de los padrones.

Señaló que denunciarán a los ingenieros por favorecer a quienes no son agricultores afectando a pequeños productores.

Agricultores del centro poblado de Ichu Yanuna, en Pachitea, exigieron ayer que les compren su papa. El alcalde Juan Delgado Falera dijo que los agricultores pagaron un flete de 6 y 7 soles por saco gastando entre S/600 y S/700 para traer los 7 mil kilos para venderlo a Agro Rural que les programó la compra desde el 24 hasta el 28 de marzo, pero ahora el programa no quiere cumplir con el pago.

Los productores vienen de lejos y no tienen donde vender su papa porque en el mercado están pagando 0.40 céntimos por kilo.

Delgado señaló que Agro Rural debió beneficiar a todos los empadronados. La consejera Alicia Espinoza criticó el desorden en la compra que se hizo sin control. El Consejo Regional citó a los directores de las agencias para explicar el empadronamiento.