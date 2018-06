Con la salud del pueblo no se juega

by Ahora

Con una denuncia no muy contundente por parte de la Dirección de Salud, sobre hechos de corrupción en las compras realizadas durante la gestión del exdirector del Hospital Regional Hermilio Valdizán, Esly Anderson Motta, informaron que la documentación será enviada a la fiscalía para que investiguen los hechos.

Lo cierto es que el médico Esly Anderson causó perjuicio a un gran sector de la población de menores recursos que no tienen otra opción que frecuentar el nosocomio. El entonces engreído del gobernador Alva no solo se habría beneficiado con los recursos de las alicaídas arcas del hospital con compras irregulares y sobrevaluadas como la de un ecógrafo ultrasonido, sino también habría cometido malversación del presupuesto destinado a contratar médicos especialistas, así como que no convocó a licitación sino fraccionó de manera irregular la contratación de servicios médicos especialistas por S/1.2 millones, o también por destinar S/190 000 de alimentos de los pacientes para contratar personal CAS en 2016, entre otras.

Esly Anderson trabajó para sus intereses y no para cumplir sus funciones, que eran las de servir a la comunidad. Este médico, siendo amigo del Rubén Alva, lo decimos por el tiempo que permaneció en el cargo a pesar de los escándalos que este medio de comunicación publicó. Le falló y traicionó a Huánuco y obviamente a su amigo el gobernador.

Los hombres pasan, sus obras quedan y este médico Anderson Mota, no dejó más que ruinas y caos. Esperemos que la fiscalía investigue seriamente y no archive esta denuncia, que se trata de la salud de Huánuco.