Con o sin coronavirus arranca torneo yanacanchino

Por: Trebor Barzola Eufracio

Con o sin coronavirus este domingo arranca el campeonato yanacanchino en el Coloso de Yanacancha; no hay vuelta que dar, aquí el fútbol se juega dejando de lado los tabúes; a las 8:30 de la mañana comenzará a rotar el balón cuando se enfrenten el emblemático Columna Pasco y el ADY de Yanacancha.

También se jugará con o sin vigencia de poder; aunque en esta liga la mayoría de clubes cuentan con el documento.

Antes, como es el estilo de Yanacancha, habrá un desfile inaugural de equipos y sus dirigentes de los 10 clubes; la novedad está en la participación del cuadro del A. H. José Carlos Mariátegui de Paragsha; también intervendrá el alcalde de Yanacancha, Omar Raraz Pascual.

Programa inaugural

8:30 a.m. Columna Pasco vs ADY

10.20 a.m. Once Calaveras vs Tecnomin FC

12.10 p.m. Universitario vs Alipio Ponce

2:00 p.m. Santa Ana vs Alto Mariátegui

3:50 p.m. Tawantinsuyo vs Juventud Huamalíes