La suscripción del acta de acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Riego por parte del gobernador regional y los congresistas de Huánuco suscrita el último miércoles, determinó la conformación de la Mesa Técnica de Diálogo para la solución de la problemática de la papa. Se aprobó la asignación de S/1.5 millones al Gobierno Regional Huánuco para que compre 3000 toneladas a los agricultores y se destine a los programa sociales. Esto fue calificado de positivo por el director regional de Agricultura, Weninger Gonzales Astoquilca. Indicó que el gobernador solicitó la asignación de S/5 millones con lo cual se hubiera podido comprar 10 000 toneladas de papa, solucionado de la mejor manera esta problemática.

Indicó que la equivocada decisión de los dirigentes de los agricultores de no participar en esa reunión fue un factor para no lograr mayor asignación de recursos, porque en los otros departamentos la cifra asignada les pareció adecuada a los representantes de los agricultores. En el caso de Huánuco solo existió la petición del gobernador regional sin contar con la exigencia de los agricultores que no se hicieron presentes por propia decisión, por lo cual ellos son los directos responsables de no haber conseguido más dinero.

Además, señaló que en la evaluación técnica efectuada por la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco, se estima que existe un excedente de 8000 toneladas de papa blanca, de las cuales con los S/1.5 millones se adquirirán 3000 toneladas a los verdaderos productores acreditados y no a quienes se presenten como tales sin ser agricultores. Esclareció que la solución es parcial, es una primera aproximación y en la Mesa Técnica de Diálogo se planteará la solución integral.

Anuncio

Un informe técnico se publicará mañana sobre la realidad de los precios y producción de papa en Huánuco.

Dato

En 2017 el precio de la papa blanca fue de S/0.80; en enero bajó a S/0.22; en diciembre en los mercados mayoristas.