Conflicto por estadio del Valle

La regidora Varinia Calvo hizo una grave denuncia contra la gestión del alcalde Aníbal Solórzano y sus funcionarios por presuntas irregularidades que se estarían dando en la construcción del estadio municipal del Valle, del que dijo que el expediente técnico “es una desgracia”, que el proyecto “se ha reformulado varias veces”, que se han producido aumentos del presupuesto que inicialmente era de 3 652 000 y luego subió a 4 100 000, que la obra estaba programada para culminar en junio pero estamos en noviembre y nada, que hay trabajadores sin contrato, que la plata sacaron “rascando la olla” dejando de hacer otras obras más importantes para Huánuco.

Sin embargo, el gerente Elgar Serrano salió a responder a la regidora señalando que no sabe de dónde habrá sacado esos datos porque a él, ella no le pidió información y sus afirmaciones son falsas. Añadió que está equivocada y señaló que el primer expediente que data de 2012 consideraba solo el campo y el cerco perimétrico rústico y se tuvo que reformularlo de acuerdo a las normas técnicas, hubo necesidad de hacer cambios para que se haga una obra mejor, porque se han incluido los camerinos, malla olímpica, servicios higiénicos, tribunas, drenaje y otras instalaciones que no estaban consideradas antes, según las normas establecidas para campos deportivos, porque la obra se proyecta al futuro y no solo va a servir al distrito.