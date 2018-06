Congreso demora para decidir continuidad de Walter Jibaja

by Ahora

Hasta el momento el Congreso de la República no ha tomado una decisión sobre la continuidad de Walter Jibaja en la Oficina de Seguridad Parlamentaria, lo cual fue cuestionado por el vocero de la bancada de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla.

A juicio del legislador, el funcionario debe dejar el cargo tras conocerse su cercanía con el fujimorismo y la serie de irregularidades que se denunció en su contra, como los agravios que realizó a periodistas y congresistas de oposición.

Nuevo Perú y representantes de las demás bancadas, sin Fuerza Popular, firmaron el pasado 14 de junio una moción para remover del cargo a Jibaja. No obstante, este pedido no es atendido hasta la fecha.

Dijo que Galarreta ha manifestado que sí debe salir, no del Congreso, sino del cargo y que espera reunir al conjunto de los cuatro integrantes de la mesa directiva.

Se ha dicho que el exedecán del régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos despacha en la Oficina de Seguridad Parlamentaria con una cúpula militar cercana al exdictador.