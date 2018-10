Congreso no envía a Fiscalía acusación contra Hinostroza

A través de sus redes sociales, el congresista Oracio Pacori (Nuevo Perú) exigió al presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, una explicación por la demora en el trámite para enviar a la Fiscalía la acusación contra el exjuez César Hinostroza.

El legislador cuestionó que pese a que el Congreso aprobó la denuncia constitucional contra el exmagistrado y exconsejeros del CNM el 4 de octubre, hasta la fecha no se remite al Ministerio Público los expedientes para iniciar el proceso.

“Señor presidente Daniel Salaverry exigimos una explicación. Si el 4 de octubre el Congreso aprobó la acusación contra Hinostroza y exconsejeros del CNM ¿por qué hasta hoy no se han remitido los expedientes a la Fiscalía?”, manifestó.

Siete días hábiles transcurrieron desde la destitución e inhabilitación y posterior acusación contra Hinostroza en el Parlamento. El MP tiene que esperar dichos oficios para formalizar recién una investigación preparatoria.

Mientras, el titular del Poder Legislativo, Daniel Salaverry, contestó a Pacori a través de Twitter y le informó que “recién hoy” (ayer) se enviarán las acusaciones respectivas al Ministerio Público. También indicó que los responsables de esta demora “serán sancionados”.

“Congresista Oracio Pacori me informa el oficial mayor que el expediente se enviará recién hoy, a pesar que el mismo día 4 de octubre indiqué que se remita de inmediato. Los responsables de esta demora serán sancionados. Estoy tan indignado como usted”, anotó

En este sentido, a través de Twitter, el también congresista de Fuerza Popular señaló que propondrá sacar del cargo al oficial mayor del Congreso, José Abanto, al director general parlamentario, César Delgado Gembes, y la jefa del Gabinete de Asesores, Patricia Robinson.

Descansa en casa

Ante el fuerte rumor de que César Hinostroza habría salido del país pese al impedimento hasta noviembre; su abogado desmintió esta versión, pero no dio detalles de dónde se encontraba. Trascendió que el suspendido juez estaría descansando en su casa, en delicado estado de salud.