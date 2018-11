Continúa búsqueda de adolescente arrastrada por río Huallaga

Los padres de la adolescente Rosalí Zandy Orihuela Julca (16), desaparecida desde el pasado 22 de octubre, tras ser arrastrada por las caudalosas aguas del río Huallaga, la buscan incansablemente con esperanzas de encontrarla, apoyados por policías de rescate del Escuadrón de Emergencias.

Florencio Orihuela Llacón (46) y su esposa, viajaron desde Lima y alquilaron un cuarto, a fin de salir todos los días a buscar el cuerpo de su hija y dicen que no abandonarán la búsqueda hasta encontrarla y retornar juntos a la capital, donde radican.

“Desde hace seis días, la policía nos está ayudando a buscarla, hemos recorrido desde Tomayquichua hasta Rancho, necesitamos ir más allá, pero me dicen que no tienen autorización. Pido a sus superiores que nos ayuden con el trámite del permiso y buscar hasta encontrar a mi hija”, expresó el acongojado padre.

El diario AHORA informó la semana pasada que la adolescente fue arrastrada por la corriente del Huallaga luego que ingresó al río tratando de escapar del albergue “Casa de buen trato HOVDE”, ubicado en Tomayquichua, en la provincia de Ambo, donde fue albergada luego de ser retenida por la policía en un hotel junto a dos amigos.