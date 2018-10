Contraloría advierte irregularidades en licitación de obra en IEI Primavera

Pasco.

La Contraloría General identificó riesgos en el procedimiento de selección para la ampliación y mejoramiento de los servicios educativos de la Institución Educativa Inicial Primavera, ubicada en el distrito de Yanahuanca, provincia Daniel Alcides Carrión, departamento de Pasco. La obra tiene un presupuesto de S/ 1´799,706.52.

Según el informe, las bases integradas no consideraron la precisión realizada por el comité de selección en el formato de pliego de consultas y observaciones respecto a los requisitos de calificación del asistente técnico. Además se evidenció una desproporción sobre la experiencia mínima requerida para el plantel profesional que se hará cargo de la ejecución de la obra.

También se detectó que el valor referencial del costo del expediente técnico fue actualizado sin contar con el sustento de las indagaciones de mercado de los nuevos precios unitarios que se utilizaron para dicha actualización. El requerimiento efectuado por el área usuaria contiene información distinta a la establecida en el expediente técnico con relación a la maquinaria y equipo.

Asimismo, la entidad designó como miembro suplente del comité de selección a un profesional que no cumpliría con las competencias necesarias. Se detectó que el comité de selección admitió la oferta del Consorcio Yanahuanca IV y le otorgó la buena pro a pesar que no cumplía con algunos de los requisitos mínimos y de calificación establecidos en las bases integradas.

Los riesgos se encuentran detallados en el Informe de Acción Simultánea N°002-2018-OCI/0447-AS, que fue notificado al titular de la Municipalidad Provincial de Daniel Alcides Carrión para que valore los hechos y disponga las medidas correctivas pertinentes.