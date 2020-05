Contraloría detecta presuntas firmas falsas en actas de beneficiarios de canastas de víveres en Pasco y Oxapampa

La Contraloría General de la República identificó 82 presuntas firmas falsas en las actas de beneficiarios de las canastas de víveres familiares que fueron distribuidas por las municipalidades distritales de Palcazú (Oxapampa) y Paucartambo (Pasco).

La situación fue advertida cuando las comisiones auditoras compararon las firmas que figuraban en los padrones de entrega de ayuda humanitaria de las municipalidades con las firmas que aparecen en la plataforma virtual del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), las cuales no coinciden.

En el distrito de Palcazú se detectaron 53 presuntas firmas falsas de beneficiarios, mientras que en el distrito de Paucartambo, otras 29 rúbricas presuntamente falsas (Informe de Hito de Control).

Asimismo, en Palcazú, figuran los nombres de ocho beneficiarios que consignaron números de documento nacional de identidad (DNI) que no les corresponden; y, los nombres y apellidos de 20 beneficiarios no guardan relación entre el padrón de entrega de ayuda y lo consignado por la entidad en la plataforma para la transparencia de la gestión pública en la emergencia sanitaria COVID-19.

Mientras que en Paucartambo se alertó que las actas de entrega de las canastas de víveres no fueron suscritas por los representantes comunales (200 casos) ni municipales (172 casos). Tampoco consignaron la dirección real del beneficiario (18 casos) ni la fecha de entrega (91 casos), los cuales afectarían la transparencia y la rendición de cuentas del proceso de adquisición y distribución de las canastas a las familias vulnerables.

Otros hechos detectados en municipalidades

De otro lado, los auditores de la Gerencia Regional de Control de Pasco también alertaron que en el distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán (Pasco) se detectaron once casos de beneficiarios de canastas de víveres cuyos números de DNI no les corresponden. En algunos de ellos, el DNI consignado corresponde a personas fallecidas y otros no figuran en la base de datos del Reniec.

Asimismo, en el distrito de Simón Bolívar se detectó que los datos consignados de cinco beneficiaros no corresponden a las personas que suscribieron el acta.

En tanto en el distrito de Huachón (Pasco), los auditores advirtieron que las 391 actas de entrega de canastas carecen del visado o rúbrica del representante vecinal o comunal; mientras que en 122 actas no se consignó la dirección real del beneficiario. Ambos hechos afectan la transparencia y el desarrollo eficiente de la distribución de las canastas a los hogares vulnerables.

Por otra parte, se evidenció que las municipalidades distritales de Villa Rica, Puerto Bermúdez y Tinyahuarco registraron en forma incompleta y fuera del plazo establecido la información sobre el proceso de adquisición y distribución de la canasta básica familiar en la plataforma para la transparencia de la gestión pública en la emergencia sanitaria COVID-19 de la Contraloría, la cual permite realizar un seguimiento en línea a dicho proceso.

Así también la Municipalidad Provincial de Pasco y la Municipalidad Distrital de Constitución cumplieron parcialmente con el registro de rendición de cuentas de la contratación y relación de beneficiarios de las canastas, en la plataforma virtual www.contraloria.gob.pe.

Las situaciones adversas identificadas en los informes de control fueron comunicadas a los titulares de los gobiernos locales con la finalidad de que adopten de inmediato las medidas preventivas y correctivas que permitan garantizar la distribución transparente y oportuna de las canastas familiares a quienes más lo necesitan.