Contraloría revela irregularidades en obra vial

La Contraloría identificó presuntas irregularidades en el proceso de licitación pública y ejecución de mejoras en una importante obra vial ubicada en el distrito de Simón Bolívar, provincia y región Pasco, donde se invirtieron S/ 6 236 620.09.

Según el informe de control, la Comisión Auditora constató que exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar otorgaron irregularmente la buena pro y firmaron el contrato para ejecutar la obra de mejoramiento de la Vía de Evitamiento Alterno a la Vía San Sebastián en el centro poblado de Quiulacocha, que beneficiaría a 1200 pobladores, favoreciendo al Consorcio Vía Alterna.

Durante el servicio de control se determinó que el representante del consorcio solicitó el trámite y aprobación del pago de la valorización n.° 1 por S/ 421 594.73, antes de la entrega del terreno y se inicie la ejecución. (La entrega del terreno se realizó el 28 de diciembre de 2017 entre las 9:00 a.m. y 10:00 a.m. y la valorización se presentó el mismo día a horas 9:00 a.m.)