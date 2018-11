Credicoop-Pirata terminó en escándalo

Credicoop San Cristóbal se impuso 3-0 a Molinos El Pirata en Moquegua por los cuartos de final, pero el partido terminó a los 80’, debido a que los ‘piratas’ (mejor ubicados en la tabla) se quedaron con 6 hombres, obligando a que el partido concluya y no reciban más goles de forma sospechosa.

Los goles de Credicoop fueron de Pinto de penal (37’), Franco (45’) y Valdivia (78’). Los piratas acabaron con 6 hombres, por las expulsiones de Oliva, Echeandía y Mendoza, y minutos después cuando llegó el tercer gol, dos jugadores piratas salieron del campo por repentinas lesiones.

Las suspicacias recaen en la forma como la visita con el 3-0 obligó a que se termine el partido para no recibir más goles y no terminar con un marcador de escándalo difícil de remontar.

Si bien Credicoop se lleva el partido con 3 goles de ventaja, se sabe que para un partido de Copa Perú, este marcador es remontable y sumado a que la visita repitiendo el 3-0 puede avanzar por su mejor posición en la tabla.