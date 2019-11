¿Cuánto debe el León de Huánuco?

El León de Huánuco está prácticamente condenado a desaparecer, con la disposición que acaba de emitir la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF, que prohíbe a 18 clubes de la Copa Perú a participar en los campeonatos de liga desde 2020 si no cancelan el total de sus deudas. Ya no habrá lugar a amortización, fraccionamiento u otra forma de pago que no sea el total. El primero en sufrir la sanción es el Alfonso Ugarte de Puno que fue retirado de la Copa Perú.

Según se sabe, esta decisión fue adoptada por la FPF a fin de erradicar la informalidad de los clubes y evitar que incumplan su responsabilidad de honrar sus compromisos.

Según una información recibida por Ahora Deportes de la CNFA, su deuda alcanza la suma de US$ 300 mil desde el año 2015, que es el último en el que participó en el Campeonato Descentralizado y perdió la categoría, entre la Safap, Cámara de Conciliación de la FPF, a los clubes Sporting Cristal y San Martín por préstamo y derecho de formación de jugadores, entre otros.