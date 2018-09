Cuarta fecha de la Segunda División

Hoy se juega la cuarta fecha del campeonato de ascenso de Segunda División de la Liga de Fútbol de Huánuco, la mitad de la primera rueda, y por lo tanto será fundamental para la clasificación a la liguilla.

En la Serie A, el tope de mayor interés será entre el puntero Santander y el segundo Curasi; si bien es cierto que Santander tiene tres puntos más, su rival tiene un partido menos y aquí podría distanciarse el puntero si gana o igualarse el primer puesto. En caso de empate, los otros equipos podrían acercarse a los líderes.

En la Serie B, pasa un caso parecido, Amigos de Alianza es líder con 3 puntos de ventaja sobre sus seguidores, en esta jornada enfrentará a uno de ellos, el Mateo Aguilar, que tiene un partido menos y ha comenzado bien el campeonato. También es una oportunidad para Boca Juniors, que si gana podría darles alcance o quedar muy cerca del puntero.

Programa de la cuarta fecha

Sábado 29 de setiembre

Club Lawn Tennis

8.50 am Bernabéu vs Águilas de Hco.

10.20 am Jorge Chávez vs Real Madrid

11.40 am R. Santander vs Gumersindo Curasi

1.00 pm Boca Juniors vs Leoncio Prado

2.20 pm Alfonso Ugarte vs Gato Chacón

3.40 pm Mateo Aguilar vs Amigos de Alianza

Descansan: Botín de Oro (A) y Leoncitos Jrs. (B)