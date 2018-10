“Cuerdas del Huascarán” mostrará el mejor repertorio de Miguel Ángel Pio Rajo

Miguel Ángel Pio Rajo es guitarrista egresado del Instituto Superior de Música, hoy Universidad Nacional “Daniel Alomía Robles” de Huánuco, en la carrera de Educación Musical y Artes, especialidad de guitarra.

En 2016 junto a Felipe Moreno y Diego Yactayo fue seleccionado entre los 10 “Jóvenes valores de la guitarra” en el marco del vigesimoséptimo “Festival Internacional de Guitarra del Icpna”, que presidió el maestro Raúl García Zárate. En 2017 participó en el Concurso Nacional de Guitarra Clásica “Luis Peralta” realizado en Huancayo siendo uno de los 3 finalistas.

Miguel, hablemos sobre tus primeros años de vida

Nací en Huariaca (Pasco) un 8 de febrero de 1994. Mi niñez fue de lo más sencilla, mi vida transcurrió de lo más normal hasta la edad de 16 años cuando siento una gran pasión e inclinación por la música.

¿Cuándo te das cuenta que querías ser guitarrista?

Mi inclinación hacia la guitarra quizá fue porque en ese entonces no tuve otras opciones (risas), una guitarra es un instrumento tradicional, en una casa o un barrio nunca falta una, a excepción de otros instrumentos que son algo complejos de encontrar.

Empecé tocando la guitarra de manera autodidacta, pero cuando ingresé al entonces Instituto Superior de Música es donde encontré otro enfoque, otro panorama realmente de lo que es la guitarra solista. En este caso la guitarra es una orquesta, cada cuerda es un instrumento, en ella tú puedes tocar muchas obras. Es un instrumento muy versátil.

¿La consideras compleja?

Si, la más compleja diría yo. No es por que sea guitarrista y no lo digo yo, lo dicen muchos maestros renombradas como Agustín Barrios.

Tiene sus complicaciones, como también la tienen los demás instrumentos, pero considero que tiene una complejidad superior a los demás, ya que se trabaja las dos manos independientemente, algo que no ocurre tal vez en una trompeta o un piano que se toca con las dos manos sí, pero la diferencia es que el piano tiene notas definidas en distintas octavas quizás, pero en la guitarra las notas las podemos encontrar en distintas posiciones, en cada cuerda puedes encontrar distintas notas, allí radica su complejidad.

Teniendo como maestro al guitarrista huanuqueño Omar Majino, has participado en diferentes concursos.

Sí, debo reconocer y apreciar el gran trabajo que ha vertido en mí el maestro Omar Majino, yo lo conocí en 2012 cuando ingresé a estudiar a la actual universidad de música. Por suerte del destino me tocó él como tutor en la especialidad. Con él pude compartir muchísimo, ha hecho que me guste más este instrumento. La motivación que vierte un maestro en el alumno es interesante.

Debo reconocerlo como mi maestro y gracias a él en los años siguientes con más experiencia en este instrumento, tuve la oportunidad de participar en distintos festivales y concursos nacionales de guitarra.

¿Cuál de ellos ha sido el más significativo para ti?

El más significativo en mi vida y mi carrera musical a mi corta edad, fue participar en el Festival Internacional del IPCNA 2016. Una maravillosa experiencia en la que se convoca a los mejores guitarristas del mundo. Previo a ese festival, un año antes, en el mes de octubre o noviembre, el ICPNA hace una convocatoria a nivel nacional buscando jóvenes valores de la guitarra. Postulé a la convocatoria y con mucho esfuerzo logré llegar entre los 10 jóvenes valores de todo el país. En el ámbito guitarrístico en nuestro país esta es la convocatoria máxima en la que un guitarrista o un estudiante de guitarra clásica y folclórica puedan participar. Tiene muy buen nivel, pienso que cualquier guitarrista no puede arriesgarse. Yo tuve el valor y coraje de participar, y también el impulso del maestro Omar, felizmente lo hice.

En todas tus presentaciones siempre has representado a Huánuco

Claro, en esta oportunidad Huánuco estuvo presente en la final, allá en el auditorio de la sede de Miraflores del ICPNA. El año pasado, junto a Héctor Alejo (guitarrista), participamos en el Concurso Nacional de Guitarra “Luis Peralta”, organizado en Huancayo. Fue impresionante ver a los jóvenes representando a su tierra y el honor de uno mismo, fui seleccionado dentro de los finalistas, en esta segunda vez no tuve la satisfacción de llevarme el primer lugar pero sí estuve entre los 3 finalistas. Esos fueron los dos episodios de roce nacional en las que tuve la oportunidad de participar representando a Huánuco.

Miguel, háblanos de tus proyectos a futuro

Actualmente ya soy egresado (risas), mi meta a corto plazo es grabar un disco de música peruana, uno de mis sueños desde que supe que existía la guitarra solista. Desde el momento en que escuché al gran maestro Raúl García Zárate, a quien tuve la dicha de conocer en el festival de guitarra. Amo bastante y gusto de la música peruana, claro que hay discos de música peruana de varios maestros y muy buenos, creo que no llegaría al nivel en el que ellos están. Pero quiero trabajar en la recopilación de temas huanuqueños, si bien es cierto nací en el departamento de Pasco, pero toda mi formación musical se dio en Huánuco. Yo tengo un amor único a esta tierra que me acogió de la mejor manera y donde pude dar mis primeros pasos en la música de manera profesional. Esperemos que todos estos proyectos se encaminen y podamos retribuir eso.

Háblanos del concierto de guitarra “Cuerdas del Huascarán”, en el que participarás junto a Felipe Moreno, quien llega por primera vez a Huánuco.

Este viernes 12, desde las 7 de la noche, tenemos un concierto de guitarra en el auditorio de la Universidad Daniel Alomía Robles, en donde el concertista de guitarra peruana, Felipe Moreno de Ancash, brindará un concierto imperdible. Tocaré en la primera parte un repertorio de música peruana, en la segunda será el concierto de Felipe Moreno, quien nos deleitará con un concierto de música ancashina, acto seguido tendré el honor de estar en el escenario junto al maestro Omar Majino y, para cerrar, presentaremos un ensamble de guitarras integrada por Felipe Moreno, el maestro Omar Majino y Valentino Majino, un joven guitarrista que está surgiendo.

Con la invitación del joven guitarrista a este concierto único e imperdible, la entrevista culminó en la plaza de Amarilis, un acogedor distrito, cuyo nombre rinde honor a la poetisa huanuqueña.