Culpables de la debacle del Real Madrid

Julen Lopetegui fue destituido del Real Madrid pero no es el único señalado como principal responsable del mal momento del club. En una encuesta realizada por el diario Marca, entre los hinchas blancos, señalaron que Sergio Ramos, Gareth Bale, Karim Benzema y Luka Modric como los ‘culpables’, por su bajo nivel.

Gareth Bale y Karim Benzema no están finos de cara a portería y no han podido con la cuota goleadora que dejó Cristiano Ronaldo. Por otro lado, el defensor español ha cometido varios errores en lo que va de campaña.

Sorprende que los hinchas señalen a Luka Modric como uno de los culpables. El volante croata ganó los dos últimos premios (The Best y UEFA) al mejor jugador y fue considerado como el mejor por los fanáticos del Real Madrid, pero ahora lo critican porque su nivel está muy por debajo de lo normal.