Leonardo Dávila Ortiz (3 Jirkas) nació en Huánuco un 12 de febrero de 1991. Ha participado en diversos festivales de muralismo como: Ayni Art Festival, Huánuco Expresa y en el Festival Internacional PERUWAYNAC Cusco, Amazonas y Moyobamba. Fiel a su estilo nos brindó una amena entrevista.

¿Cómo nace la idea de hacer arte en Huánuco?

He pintado y dibujado toda mi vida, pero desde hace 4 años decidí dar a conocer mi arte, para que no solo quede en mí sino en la gente, en el ciudadano de a pie.

¿Consideras que el arte se ha elitizado?

La visión errónea del arte es que lo elitizan. El señor que carga papas en el mercado, no va asistir a una exposición artística, pero sí puede apreciarlo en los lugares públicos. Ese tipo de contacto con la sociedad es lo que me ha interesado para iniciar en el muralismo.

¿Cómo eliges los temas para tus murales?

Me interesa mucho la vida y la libertad porque hay personas que viven pero no en libertad; vivo enamorado de la cultura huanuqueña, me gusta lo que tenemos y lo plasmo en las obras que he dejado.

Tu estilo es el Streat Art. ¿En que se consiste?

El Streat Art consiste en utilizar los materiales que estén a tu disposición, permitiendo hacer mezclas. Utilizo acrílicos, aerosoles, pinceles, rodillos expansores, andamios, etc.

¿Por qué eliges el seudónimo de 3 Jirkas?

En un inicio mi nombre era Daviork, por mis apellidos. Cuando empecé a viajar quería tener una excusa para hablar de Huánuco, entonces se me ocurrió 3 jircas: 3 cerros que cuidan y protegen al valle.

¿Quiénes han sido tus referentes?

En el Perú son Hayek Rivera, Desertor y Selva Uno, artistas referentes que exhiben sus trabajos a nivel mundial.

¿Cuáles son tus proyectos a futuro?

En el mes de marzo de este año junto a Perú Joven, organizaremos el Festival Internacional de muralismo PERUWAYNAC cuya sede será Huánuco. Este evento que se organiza 3 veces al año, iniciará en Huánuco, seguido de Chiclayo y el otro por definir.

El festival es de los más representativos en América Latina y busca hacer proyección social en los lugares más alejados de la ciudad. De los 10 artistas que llegarán 5 son de Lima y 5 internacionales.

Tus palabras para despedir la entrevista

En la vida seguir un sueño se ve imposible pero esas son trabas que están en el pensamiento. Si de verdad luchas por algo que quieres lo puedes conseguir; es cuestión de decisión, de coraje, de valentía.

El artista finaliza la entrevista invitando a la población huanuqueña a participar en el festival PERUWAYNAC en marzo.

Dato

Huánuco será la primera sede del Festival Internacional de muralismo PERUWAYNAC 2018 seguida de Chiclayo, evento organizado por la asociación Perú Joven y el apoyo del CAIH-HCO.