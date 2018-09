Curso de ajedrez para niños

El presidente de la Liga de Ajedrez de Huánuco, Sr. Jorge Aguirre Guerra informó que atendiendo pedidos de los padres de familia, la Escuela Regional, en su mes de aniversario, va iniciar el lunes 17 del presente, por primera vez un curso especialmente preparado para niños a partir de los 6 años de edad.

Según informó, las clases serán para aquellos niños que asisten al colegio por las tardes, lo que les impide asistir a la academia. El curso se desarrollará los días lunes, miércoles y viernes desde las 9.00 am en la sede de la liga, en el jirón Progreso 207. Celular 962985005. Tendrá el mismo contenido y beneficios del curso que se dicta por las tardes.

Aguirre señaló que en esta ocasión dispone de solo doce vacantes por lo que se invita a los padres de familia a inscribir oportunamente a sus menores hijos a fin que aprendan los secretos del deporte ciencia, con el uso de módulos, una computadora por alumno, multimedia, internet, etc. etc.