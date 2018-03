En un país corrupto, los corruptos siempre encuentran una forma, o varias, de sacar provecho del Estado. Esto incluye situaciones dadas por emergencias naturales o económicas como sucedió con los productores de papa, donde el pequeño y verdadero productor sí fue afectado. Con el Decreto de Urgencia 002 dado por Ministerio de Agricultura, se autorizaba la compra de excedentes de papa blanca estrictamente a estos productores, los más vulnerables. Sin embargo, como siempre, de alguna manera apareció empadronado un buen número de intermediarios en los registros de las agencias agrarias y de Agro Rural. Que este hecho sea sorprendente, no lo es para nadie, pero sí es triste y despreciable que estas personas traten de aprovechar la más mínima situación para vivirle al Estado.

Ahora, Agro Rural responsabiliza a las agencias agrarias de los infiltrados en Huánuco, Ambo y Pachitea ya que ellos estuvieron a cargo del empadronamiento. El hecho es grave ya que no solo se incluyeron datos de intermediarios como productores, sino también que falsificaron información necesaria para incluirla en las fichas de empadronamiento como la cantidad de áreas sembradas de papa, ubicación geográfica, etc.

Por su parte, muchos productores de Pachitea denunciaron que terceras personas estaban comprando papa a los campesinos de la zona, a precios bajos, para venderlos a Agro Rural. ¿Es tan fácil engañar al Estado? No, no lo es, a no ser que se tenga a alguien dentro de la institución que se encargue de “darles la mano”. Ojo que hay un gran porcentaje de agricultores que no tienen nada de pobres, pero pretenden hacerse los pobrecitos.

Las denuncias de irregularidades no quedan ahí. Algunas municipalidades se han visto involucradas por vender las supuestas donaciones a familias necesitadas como del programa de Vaso de Leche.

Esperemos que se investigue, se identifique y castigue a los responsables. Y ojalá no quede sin resolver el tema.