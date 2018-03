En el marco de la apertura del Año Escolar 2018 en las diversas II. EE. públicas, la Defensoría del Pueblo realizó ayer visitas a diversos colegios de los distritos con mayor índice de pobreza en nuestra región, para garantizar el derecho a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes.

En la I. E. de Quenrra (Churubamba), 106 alumnos de nivel secundario no pudieron iniciar sus clases debido a un desmonte cerca a la institución que podría colapsar poniendo en peligro la integridad física de los alumnos. Se espera que a más tardar el miércoles o jueves se dé inició a las clases.

En la I. E. de Vilcabamba (Churubamba), asistieron la mitad de los 216 alumnos, debido a problemas de infraestructura. Una parte estudia en el local comunal que no cuenta con ventanas.

En la I. E. San Juan de Colpas (Ambo) solo asistieron 17 alumnos de 144 matriculados, por conflictos con el director, aquí no se distribuyó el desayuno de Qali Warma. Asimismo se recibió quejas sobre la inexistencia del cuaderno de registro de incidencias y el incumplimiento de la Ley 29600.

En Tingo María, la I. E. 33307 y la I.E. 32665 en el distrito de Mariano Dámaso Beraún, se iniciaron las clases con total normalidad, en comparación con la I. E. Manuel Prado Ugarteche donde se detectó problemas de infraestructura.

Por ello la Defensoría del Pueblo se reunirá con representantes de las UGEL, el director de la DRE, además de tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho a una educación de calidad.