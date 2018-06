Demostrando cariño al Perú

by Ahora

Ayer la selección de todos tuvo uno de sus partidos más difíciles de los últimos años. Nuestra selección se enfrentó a su par de Francia, perdiendo por 1 a 0. Siempre decimos que el fútbol se basa en resultados, pero también tenemos que considerar la garra y el amor que se demuestra en el campo. Nuestra selección será recordada por eso, por el amor e identidad a la camiseta nacional, lo cual parecía que se había perdido.

Este grupo unido ha dejado una lección de peruanidad. Han luchado siempre de igual a igual a las selecciones con las que se ha enfrentado, e incluso en algunas ocasiones ha demostrado superioridad en juego. Tristemente no llegó el gol, a pesar de que nuestro seleccionado fabricó muchas ocasiones propicias. No podemos reprocharles nada a los muchachos. En primer lugar fue el sacrificio y esfuerzo de cada uno de ellos el lograr llegar a la Copa Mundial, y como peruanos lo hicimos después de 36 años.

Hay que respetar el esfuerzo y mérito conseguido por ellos. Este gran grupo humano tiene que mantenerse y de ser posible, con el mismo entrenador para próximas competencias sudamericanas.

Esta Copa Mundial se ha caracterizado por dar muchas sorpresas, y es muy probable que se sigan dando. Lo demostrado por Francia y la caída de Argentina por goleada nos demuestra que el fútbol es de seres humanos y los semidioses no existen, solo en nuestras mentes. Cualquiera puede perder un penal como lamentablemente le sucedió a “Aladino” Cueva.

Estamos eliminados pero se ha demostrado como en ninguna otra oportunidad el cariño y pundonor, entrega, sacrificio, para poder pasar a la siguiente etapa, lamentablemente, en el fútbol no basta jugar bonito sino hacer goles.

Nuestro último partido, y de despedida, será contra Australia que también ya está eliminado. Solo queda esperar que ganemos el partido, aunque poco o nada cuente para la competencia. El día que retornen a nuestro Perú, de seguro miles de hinchas irán a agradecerles por su excelente participación en el campeonato mundial de Rusia 2018.