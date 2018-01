El guitarrista Richard Wilson Cueva Villares (26), conocido en el mundo artístico como Wild Richard, fue denunciado por agresiones físicas en agravio de su expareja Ana Cecilia Estacio (27). El hecho habría ocurrido al promediar las 9:00 de la noche del domingo.

Ana Cecilia indicó que el interprete llegó a su domicilio y le pidió que lleve a su menor hijo de 1 año y medio a su vivienda en Fonavi II para que su madre pueda verlo; sin embargo dentro del trimovil empezó a insultarla con palabras soeces.

“Me propinó un puñetazo, me empujó y me derribó al piso y me tiró pedradas”, dijo la agraviada, quien muestra hematomas en el ojo y en el brazo. Explicó que la pelea se inició porque Richard habría estado ebrio y no acepta su nueva relación.

“Yo ya estoy separada desde agosto del año pasado porque él (Richard) es agresivo cuando está borracho, he tratado de tener una buena relación con él por nuestro hijo, pero él me reclamaba “por qué no respondes mis mensajes, seguro estas con tu marido, y me golpeó”, declaró la agraviada.

Asimismo refirió que fue agredida en varias oportunidades por el artista, pero no lo denunció por consideración a su madre, porque era un artista reconocido y por vergüenza, según declaró para el diario Ahora.

Nuestra reportera trató de comunicarse con el popular Wild Richard, pero no respondió a sus llamadas. Sin embargo se supo que habría negado que golpeó a su expareja, refiriendo que solo forcejearon por la tenencia de su menor hijo, porque ella habría estado en estado de ebriedad, versión que fue rechazada por la joven madre.