Malestar generó en los trabajadores de la Dirección Regional de Defensa Civil del Gorehco, las irregularidades en la compra de equipos para el módulo de comunicaciones y prensa en la gestión del exdirector Elmer Chuquiyauri.

En 2017, el Gorehco compró una cámara de video profesional, accesorios de cámara fotográfica, trípode y otros, por S/15 690. Cuando debió comprar los equipos de una tienda especializada, Logística contrató a la empresa ENLASAT & LAN S.A.C. que, según Sunat, se dedica al rubro de la construcción, domicilia en el jirón Lima n° 540 en Cerro de Pasco y su representante es Jesús Meza Rodríguez.

El 29 de diciembre la empresa entregó los equipos al Gorehco, pero en lugar de entregar una videocámara profesional de S/8300, entregó una videocámara casera que en el mercado cuesta S/3300. El área usuaria no recibió los equipos. Pocos días después el Gobernador sacó a Chuquiyauri.

El actual director, Roberto Fano, señaló que hasta ahora no reciben los equipos luego de observar el equipo casero. Fano expresó que el responsable de la compra es Logística.

La empresa tenía 20 días para entregar, el plazo ya venció y el Gorehco debió aplicar penalidades a la empresa por incumplir contrato.

El caso es conocido por el gobernador, la vicegobernadora y el gerente general del Gorehco pero hasta ahora no se soluciona lo que ha molestado a los trabajadores.