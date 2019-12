Denuncian politización en entrega de combustible

Sin pelos en la lengua, el alcalde de Leoncio Prado, Miguel Meza Malpartida expresó su malestar por la politización en la entrega de combustibles a las municipalidades, sin haber evaluado las necesidades y capacidades de parte del Gobierno Regional, lo que se evidencia por la forma cómo se afrontó el problema de los desbordes e inundaciones presentados esta semana.

Recordó que muestra de esta situación es que la Municipalidad de Leoncio Prado solo recibió 1000 galones de combustible para afrontar la emergencia, que fue usado conforme a lo establecido en las normas, pero evidenciando que se requería miles de galones adicionales que nunca le entregaron a pesar de las promesas.

Expresó su rechazo al manejo político y no técnico que dio el Gobierno Regional a este tema, por cuanto municipalidades distritales más pequeñas y que no tienen capacidad operativa, sí recibieron miles de galones, que no pudieron usarlo y tuvieron que devolverlo, como el caso de Aucayacu y otros.