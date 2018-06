Denuncian que algunos puestos de salud no reciben medicamentos

by Ahora

Un total de siete establecimientos de salud, cinco en la provincia de Leoncio Prado y dos en Marañón no reciben medicamentos para ser entregados a la población que busca atención de salud, denunció el consejero Franklin Salazar Rodríguez. Responsabilizó de esta situación a la Dirección Regional de Salud que por negligencia no cumple con enviar a un funcionario especialista para cumplir con algunos protocolos y luego emitir los informes técnicos ante los estamentos regionales y nacionales para la acreditación y el reconocimiento.

Indicó que el problema fue informado hace varios meses al mismo gobernador regional, quien en su momento dio la orden a las autoridades y funcionarios del sector Salud, pero en la práctica se ha omitido, de modo que los establecimientos de salud de zonas periféricas y muy alejadas se ven impedidas de acceder a los medicamentos. Producto de esta situación, los establecimientos de salud de pueblos vecinos entregan medicamentos, pero las familias deben recorrer decenas de kilómetros o surcar ríos para llegar y acceder al medicamento; también se da el caso que varias veces no encuentran por haberse agotado en el otro establecimiento de salud.