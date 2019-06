Desairan a escolares al no premiarles

Una gran decepción para los escolares ganadores y campeones de los Juegos Escolares, al ser desairados por los organizadores, quienes no se hicieron presentes para entregarles las medallas sin dar una explicación. Un miembro de la DRE se limitó a decir que no hay medallas porque no enviaron de Lima, lo cual causó el descontento general porque sí hubo premiación en la disciplina de futsal que se jugó el fin de semana.

Los padres de familia afirmaron que habían citado al club Lawn Tennis, ayer en la mañana, a los ganadores de las pruebas de natación, mayormente huanuqueños y tingaleses; pero a la hora nadie de la DRE dio la cara, lo cual causó descontento en padres y deportistas quienes se fueron frustrados y desairados.

Lo mismo ocurrió en el voleibol, que se disputó en el coliseo 15 de Agosto, donde se informó que no iba a realizarse la premiación porque no llegaron las medallas y más adelante solo les entregarán sus resoluciones que les acreditarán como clasificados a la etapa macrorregional.