Descubren que cementerio no tiene dueño

Alcalde y regidor denuncian existencia de mafia en la municipalidad

Jhon A. Rupay Machacuay

La denuncia sobre la existencia de mafias organizadas en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, y que estas estarían lucrando con el cementerio general de Tingo María, fue descartado por el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la comuna, Tomás Díaz.

Díaz salió al frente para descartar las versiones del alcalde Miguel Meza Malpartida y del regidor Pedro Sánchez García, aduciendo que sus argumentos no tienen credibilidad porque se sabe que el camposanto no tiene propietario, y que no procedería ninguna denuncia en contra de ningún edil supuestamente involucrado en la venta de nichos, terrenos y otros.

Esta declaración llamó la atención de muchos ciudadanos que enterraron a sus difuntos en el lugar, quienes aducen que la entidad edil habría incurrido por varios años en el delito de apropiación ilícita, al cobrar por un concepto que no le corresponde.

Por otra parte, Díaz dijo que, para disimular este inusual caso, la actual gestión después de más de 70 años recién estaría procediendo a inscribir el terreno en los Registros Públicos y que todo quede en borrón y cuenta nueva.