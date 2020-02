Desde mañana venden entradas para el Alianza UDH-Stein

Desde hoy jueves, el club Alianza UDH realizará la preventa de entradas para el partido ante el Carlos Stein de Lambayeque, que se disputará este domingo.

Como siempre, los aficionados que adquieran entradas con anticipación, gozarán de descuentos especiales y bonificaciones en el caso de niños y adultos mayores.

La venta será en el lugar de siempre, en el local del jirón Constitución n.° 650 en horario de 9.00 a.m. a 1.00 p.m. y de 4.00 a 6.00 p.m. El sábado las entradas estarán a la venta en el local de la laguna Viña del Río. No se venderán localidades en el estadio. Aún no se sabe los precios de los boletos, pero en la edición de mañana Ahora Deportes dará a conocer cuánto costarán.

Es una facilidad que ofrece el club para los aficionados para evitarles colas y porque ofrece descuentos especiales.