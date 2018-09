Detectan riesgos en camino rural de Oxapampa

Pasco

La Contraloría General identificó varios riesgos que podrían afectar la construcción del camino rural Buena Vista-Cañachacra, en el distrito de Pozuzo, provincia de Oxapampa, Pasco. La obra se ejecuta con un presupuesto de S/4 954 215.91.

Se evidenció la realización de la obra sin la presencia de profesionales claves propuestos por parte del contratista y supervisor. Asimismo la entidad no adoptó las acciones orientadas a cautelar que el contratista ejecute la obra con la totalidad de la maquinaria ofertada y no cumple con registrar el estado situacional de la obra en el Sistema de Información de Obras Públicas (Infobras).

Además se constató la falta del cuaderno de obra y calendario de ejecución, incumpliendo la normativa de contrataciones del Estado. También se evidenció que la entidad valorizó y pagó por adelantado la partida “revegetación zonas de botadero”, a pesar que aún no fue ejecutada. El consultor que elaboró el expediente técnico no consideró un tramo de 424 metros lineales.

Los hechos se encuentran detallados en el Informe de Visita de Control n.° 009-2018-0CI/5348-VC, que fue notificado al Gobierno Regional para que valore y disponga las medidas correctivas pertinentes.