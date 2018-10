Detienen a madre de familia por robo tras pedir pensión de alimentos

Edelina Mori Clemente (25) denunció que su expareja Julino Ramírez Román (21) la hizo detener con la policía acusándola de haberle robado S/1600, solo porque le exigió que pague la pensión de alimentos de su menor de hija de 5 años.

La agraviada detalló que el sujeto fue denunciado ante la fiscalía para que cumpla con su obligación de pagar la pensión de alimentos, desde entonces la busca constantemente e incluso golpeó a sus padres reclamándoles de la denuncia.

Adelina explicó que en esta oportunidad el sujeto fue a buscarla junto con su hermano y su padre y empezó a jalonearla exigiendo que acuda a la fiscalía a solucionar su problema, entonces en respuesta ella lo golpeó en el rostro provocándole un pequeño rasguño.

En represalia, el sujeto acudió a la policía y a la fiscalía y la denunció por supuesto robo de S/1600 y un teléfono celular. Permaneció dos días detenida y quedó en libertad al no encontrarse mayores indicios por la acusación.

“Él no me da ni un sol, desde que nació mi hija, cuando salí embarazada se fue con otra mujer, entonces yo decidí denunciarlo para que cumpla con su obligación, pero hasta la fecha no encuentro resultado de la denuncia, más por lo contrario él me acusó que yo le robé y me hizo detener con la policía”, declaró la mujer.

Solicitó apoyo de las autoridades pertinentes para que el sujeto no la hostigue y cumpla con su hija.