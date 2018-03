Fabiano Caque Millán, fue detenido por intentar coimear con S/10 soles a un policía de tránsito para de evitar ser llevado a la comisaría por no tener la licencia de conducir adecuada para el camión de placa ATX-780 que manejaba.

La intervención se realizó a la altura del puente Huayopampa, cuando los efectivos se percataron que en el camión iban varias personas como pasajeros, poniendo en riesgo su integridad física. Cuando le solicitaron sus documentos respondió que no portaba la licencia para conducir el camión.

Los agentes le informaron que lo trasladarían a la comisaría, y el conductor rápidamente intentó entregarle un billete de S/10 soles. “Jefe apóyeme, por favor, no me lleve a la comisaría; a cambio le dejaré S/10 soles para su gaseosa”, le indicó.

El hecho es investigado por la fiscalía y por la policía Anticorrupción para esclarecer su responsabilidad y determinar su situación legal.