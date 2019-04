Dificultades en Liga de Yanacancha

Cerro de Pasco.- A dos fechas el terminarse el certamen de Yanacancha, comenzaron las dificultades, cuando todo marchaba sobre rieles, el tope entre Alipio Ponce y Columna Pasco trajo consecuencias, pues el delegado Tataje del cuadro policial presentó un reclamo formal contra el jugador Elías Tolentino Alarcón de las filas de Columna, porque se habría afiliado al club a destiempo y por otras posibles irregularidades; por tratarse de un caso espinoso, este asunto pasó a la comisión de justicia para que lo solucione de acuerdo al reglamento de la Copa Perú.

Como es sabido, a la etapa provincial, cada liga distrital acredita a su campeón y subcampeón; sin embargo a estas alturas están involucrados Tecnomín, Columna Pasco y Alipio Ponce; uno de ellos quedará fuera; es posible que la penúltima fecha no se programe hasta que la CJ resuelva el caso.

Estos son los topes que les falta jugar a los involucrados: Octava y novena fechas:

Tecnomin vs. Gamaniel Blanco; Tecnomin vs. Alipio Ponce; Columna Pasco vs. Tawantinsuyo; Columna Pasco vs. Universitario. Alipio Ponce vs. Huamalíes; Alipio Ponce vs. Tecnomin FC