La Dirección de Salud rechazó los destaques irregulares que se realizaron en las redes de salud a donde fueron devueltos los procedimientos porque no tenían el sustento debido.

El director de Salud, Alfredo Centurión, señaló que en la revisión de los destaques de los trabajadores, se descubrió que algunos se autorizaron sin la justificación debida; es decir, los profesionales de salud fueron destacados sin cumplir los requisitos y sin que exista la necesidad de servicio perjudicando la atención en los establecimientos de salud de origen.

Aunque no dio detalles de cuántos destaques se rechazaron, Centurión indicó que los destaques fueron devueltos a las redes de salud de origen. Añadió que los que sí tenían justificación por norma se procedió a ratificarlos para no desabastecer el personal en los establecimientos de salud.

El director agregó que las unidades ejecutoras de las redes de salud y la Diresa trabajan para solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas la asignación de más recursos para contratar personal de salud y cerrar el déficit de recursos humanos que existen en todas las provincias. En un mes y medio las redes definirán el déficit que existe para hacer gestiones.