La compra de materiales agregados para la obra de la instalación de agua de La Esperanza en el Gorehco fue direccionada para favorecer al Consorcio Nueva Esperanza, que se adjudicó la licitación por S/3.6 millones con documentos que serían falsos. Así denunciaron Jhon Nolberto y Jimy Tarazona, empresarios que evidenciaron serias irregularidades en la licitación conducida por Neptelí Aquino Berrospi, quien ya fue denunciado por similar hecho en 2016.

La presentación de ofertas se programó para las 12:00 del 1 de diciembre. Nolberto denunció que Aquino lo aplazó hasta las 12:30 porque conducía otra licitación y sin comunicar a los participantes inició el proceso sólo admitiendo 2 ofertas y dejando sin oportunidad a 3 empresas. Nolberto llegó 30 segundos tarde pero Aquino no quiso recibir su propuesta. Las otras 2 empresas que quedaron fuera son el Consorcio Rojas A & W y Servicios Generales A&N BB. “Hicieron trampa para que no participemos”, dijo.

Solo participaron el Consorcio Nueva Esperanza y el Consorcio La Nueva Esperanza, que fue descalificado por no presentar un documento. Allanado el camino se adjudicó la buena pro al Consorcio Nueva Esperanza integrado por Inversiones Drumal SRL, Isidro Ruben Medina Albornoz, Alicia Coello Gargate y Spinal Medina Angel. Los empresarios denunciaron que Nueva Esperanza habría falseado documentos para acreditar experiencia y adjudicarse la buena pro.

Para calificar, los postores debían tener experiencia de S/11.5 millones en venta de agregados. Nueva Esperanza presentó certificados de haber proveído agregados por S/12 millones a Obrainsa y JC Contratistas Generales entre 2014 y 2016. Nolberto dijo que la empresa de Ruben Medina con quien se consorció en 2016, no tenía ese volumen de ventas. Tarazona dijo que Medina presentó un certificado por S/3.6 millones de venta a Obrainsa en 2014 pero en Sunat sólo facturó S/500 mil. Advirtió que los certificados de Obrainsa y JC tienen las mismas características, lo que hace sospechar que serían falsos.

El empresario Herminio Daga dijo que la cantera del ganador es de baritina, no de agregados. Tarazona dijo que su muestra no pasó 3 exámenes de granulometría y aún así ganó la buena pro. Denunciarán el caso en la Fiscalía.