Director del Hospital Hermilio Valdizán niega corrupción en compra de mascarillas

Ante la difusión de un reportaje en Panorama sobre una supuesta compra sobrevalorada de mascarillas en el Hospital Regional Hermilio Valdizán, José Guillermo Morales de la Cruz, director del nosocomio, negó dichos actos de corrupción y de colusión.

De acuerdo a la publicación televisiva, el Hospital Hermilio Valdizán habría adquirido 1500 mascarillas N95 a 25.50 soles cada una y generó un costo total de 37 500 soles. También detalla que tales mascarillas no tienen marca, ni registro sanitario, y los tirantes están grapados.

Hoy Morales de la Cruz informó que el 23 de marzo hicieron el requerimiento para la compra de las mascarillas N95 cuyo costo unitario es de 25.50 soles.

“El problema que tenemos no es el monto. No se puede hablar de sobrevaloración, porque la cotización fue hecha de acuerdo a los precios del mercado en ese momento. Existen otras unidades ejecutoras que compraron esas mascarillas a mayor costo”, justificó el galeno.

Además aseveró que el problema es sobre la calidad de las mascarillas descartables que entregó el proveedor, pues no entregó los N95 como se había solicitado.

“El material ingresó al almacén y no fue entregado al personal. Apenas me enteré del caso, tomé las acciones administrativas correspondientes. Se devolvió el material al proveedor y no se le pagó”, precisó.