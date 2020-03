Director subregional de Pachitea denuncia obstruccionismo

A capa y espada defiende el director de la Oficina Subregional de Desarrollo de Pachitea, Oscar Delgado Lino, el irregular manejo de 2 mil galones de petróleo que el Gobierno Regional Huánuco destinó para esa dependencia para apoyar a las comunidades de esa provincia.

Por ese caso, el Consejo Regional de Huánuco solicitó al Gorehco dar por concluida la designación de Delgado Lino. “No me aferro al cargo, no hay por qué renunciar porque no hice nada ni cometí delito alguno”, acotó Delgado.

El funcionario de confianza de Alvarado, en su afán de justificar su accionar, dijo que el cuestionamiento a su desempeño es por celos políticos y calificó al vicegobernador y consejeros de obstruccionistas. “Los denunciantes y los consejeros se han confabulado para dañar mi imagen y evitar mi incursión en la política”, expresó.

De acuerdo al informe de la Comisión que indagó sobre el combustible asignado a la Oficina Subregional de Desarrollo de Pachitea, existen elementos suficientes del manejo irregular del bien del Estado.