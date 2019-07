Donald Trump amenaza a Apple con aranceles si fabrica computadoras en China

El presidente estadounidense, Donald Trump , amenazó este viernes aApple con imponer aranceles a los componentes de su computadora de gama alta Mac Pro, el más caro de los producidos por la compañía, si finalmente decide trasladar desde EE.UU. a China su fabricación.

«Apple no recibirá exenciones o alivio por los componentes del Mac Pro que se fabriquen en China. ¡Háganlas en EE.UU., no hay aranceles», manifestó en Twitter el mandatario.

Apple will not be given Tariff waiver, or relief, for Mac Pro parts that are made in China. Make them in the USA, no Tariffs!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2019