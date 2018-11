Dos bajas importantes en Alianza UDH

Para el partido de vuelta Alianza UDH no podrá contar con dos jugadores titulares el lateral Aquino y con el volante Rivas, ambos expulsados por el árbitro Miguel Santiváñez juntos con otros del Torino.

Junior Aquino es un joven lateral que se desempeña en cualquiera de las dos bandas, sería reemplazado por Pedro Poma quien podría volver luego de una fecha de inhabilitación por haber sido expulsado en Puno, aunque Paul Bashi bajaría a su posición de lateral.

La ausencia de Rivas sí es un problema para el comando técnico porque se trata del hombre que maneja los hilos en el medio sector y su presencia es fundamental para Alianza; el DT Revollar debe encontrar el reemplazo idóneo porque no hay un jugador de sus características; no obstante en el plantel hay varios que pueden desempeñarse bien.

El cuadro del Torino, que será local también sufrirá las bajas de dos titulares Eduardo Vera, atacante y el volante Alexander Nieves.