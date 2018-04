La inmediata preparación de medidas de fuerza como una huelga indefinida con bloqueo de carreteras en la zona de acceso a Antamina y zonas estratégicas, será la respuesta que darán autoridades, dirigentes y población de la provincia de Dos de Mayo en caso que el lunes 7 de mayo no se efectúe la licitación del proyecto de asfaltado, mejoramiento y mantenimiento de la carretera Huánuco-La Unión-Huallanca, informó el ingeniero Máximo Mayo Advíncula, consejero de Dos de Mayo. La molestia generada por la novena postergación de la licitación de este proyecto, ha llevado a reuniones y coordinaciones para estar preparados y atentos en caso de no haber la licitación en la referida fecha.

Recordó que en principio la convocatoria de la licitación se anunció el 15 de agosto de 2017 habiéndose determinado para el 23 de noviembre del año pasado, pero desde entonces con una u otra excusa se ha postergado por casi 6 meses, razón por la cual la población y autoridades consideran que son una burla las constantes postergaciones. Aseveró que no se aceptarán más postergaciones por cuanto se ha cumplido con la absolución de las 1243 observaciones técnicas que habían planteado las empresas que adquirieron las bases del concurso.

Expresó que la crisis política e inestabilidad social y económica que se había generado en el país fueron los factores por los cuales entre autoridades, pobladores y dirigentes alcanzaron consenso para buscar mejores tiempos donde hacerse escuchar y respetar por el Poder Ejecutivo. Finalmente se logró la estabilidad política del gobierno con el nuevo presidente de la República, Martín Vizcarra, por lo cual la provincia de Dos de Mayo tomará las decisiones que correspondan.

Mantenimiento

Explicó que tanto la provincia de Dos de Mayo como Provías Nacional esperan el inicio de los próximos trabajos, al extremo de ordenar al Consorcio La Unión para que en el tramo Huánuco-Punto Unión solo efectúe el ripiado y no la colocación de la bicapa de asfalto conocido como “lengua de gato”, por ser considerado el primer tramo por donde se iniciará el trabajo del asfaltado de la carretera.