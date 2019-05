Dos w.o en etapa provincial en Pasco

Por: Trebor Barzola E.

Cerro de Pasco.- En la penúltima fecha del certamen provincial dos clubes tiraron la toalla, el Mariátegui de Yarusyacan no se presentó para jugar con el Tecnomin FC, se dio w. o. y Tecno clasifica en primer orden. También, sorpresivamente el ADOC de Huayllay no se presentó a jugar con el Municipal de Vicco y quedó eliminado. La otra decepción lo dio el Estudiantil Carrión que cayó ante Hidro Candelaria por 2 a 1 y hasta aquí llegó.

El cuadro de moda, Municipal de Agomarca no pudo ganar al local Alianza Quiparacra, empataron 0 a 0. Once Caldas de Huariaca goleó por 6 a 0 al Cultural San Ramón de Chicrin. En Ticlacayan, Asociación Rancas goleó por 8-0 al C. C. Sacra Familia, fue la segunda mejor goleada.

Equipos clasificados a la siguiente etapa

Son 13 clubes: Hidro Candelaria, Sport Boys de Ticlacayan, Unión Pasco, Once Caldas, Tecnomin FC, Asociación Rancas FC, Sport Tottenham 09, Unión Pallanchacra, Municipal de Agomarca, Castañeda de Quiparacra, Social Inca de Paucartambo, Mariscal Sucre de Aco y Centro Unión Junipalca. Los otros 5 equipos saldrán de la última fecha, para completar a 18.