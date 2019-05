Drama en campeonato de Aucayacu

Faltando una fecha para terminar la liguilla final, el torneo d la Liga Distrital de Aucayacu se ha tornado dramático, porque ningún equipo se ha asegurado uno de los cupos para la etapa provincial y menos el título.

Luego de jugada la cuarta fecha cuatro equipos tienen las mismas posibilidades, puesto que están separados por solo 1 punto, mientras que dos ya no tienen ninguna posibilidad.

En la última fecha, Sangapilla y Mariátegui (cada uno con 7 puntos), se jugarán la vida entre ellos; mientras que Lolo FC (7 puntos) y Aserradero (6 puntos), jugarán contra los dos ya eliminados.

Resultados de la cuarta fecha

Aserradero 2 – Auca FC 1

Mariátegui 1 – Boca Fuerte 0

Lolo FC 3 – Sangapilla 0

Tabla de posiciones: Sangapilla, Mariátegui y Lolo FC tienen 7 puntos. Aserradero sumó 6 puntos; mientras que Boca Fuerte y Auca FC tienen 3 unidades.

Partidos de la última fecha: Aserradero vs Boca Fuerte; Lolo FC vs Auca FC y Sangapilla vs Mariátegui.