La Dirección de Educación requirió un informe a las UGEL de Dos de Mayo y Pachitea sobre los docentes que no están recuperando clases pero están cobrando como si trabajaran, según alertó la Defensoría del Pueblo en el caso de Pachitea.

El comisionado Pier Marzo afirmó que en 2 colegios de Panao detectaron a docentes que no recuperaron clases pero cobraron completo su sueldo sin descuentos. Al respecto, el director de Educación Luis Colonia, señaló que ya requirieron un informe para confirmar si lo que dice la Defensoría es cierto.

Colonia señaló que en la región más del 95 % de docentes están cumpliendo con la recuperación de clases y el porcentaje restante no. Señaló que muchos directores de los colegios no están reportando el incumplimiento de los profesores y por eso la UGEL no procede a los descuentos. Advirtió que habrá sanciones drásticas si los especialistas de las UGEL detectan este encubrimiento que perjudica a los alumnos. “Hay directores que no reportan en complicidad con los profesores, si eso constatan los especialistas u otras instituciones se sancionará drásticamente”, advirtió.

Colonia señaló que las provincias de Huacaybamba, Marañón y Puerto Inca ya cumplieron con su plan de recuperación de clases porque tuvieron menos días de huelga. “En Huánuco este sábado cumplen la mayoría de instituciones educativas”, señaló.

Sólo en Yarowilca y Ambo los docentes harán clases hasta fines de diciembre porque tuvieron más días de huelga. El funcionario indicó que existe una directiva para que los especialistas de las UGEL monitoreen los fines de semana la recuperación de clases. Los padres de familia también deben vigilar la recuperación.