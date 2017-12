La Dirección de Minas anulará en los próximos días la concesión de la planta de beneficio de la minera Shenita por incompatibilidades en la concesión. El director de la Dremh, Sabino Estrada, aclaró que la nulidad obedece a observaciones técnicas descartando que fuera por el rechazo de la población de Supte San Jorge, “que no es relevante para la normatividad”. “Hay actividades que no se ajustan a los instrumentos ambientales, no se ajusta a la normatividad por eso se rechaza”, indicó.

Si la empresa apela la resolución de la Dremh se elevará al Consejo Nacional de Minería que es la última instancia para resolver. Se evalúa el pedido del Frente de Defensa que exige que LP sea liberado de las concesiones. Existe otro pedido en contra por pequeños mineros.

La Dremh realizará el viernes un debate sobre el impacto positivo y negativo de las actividades mineras en la región con la participación de especialistas para informar a la población.