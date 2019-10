DT del Garcilaso: “Vinimos a ganar”

Cusqueños quieren ganar la Copa Perú

Mario Flores, entrenador del cuadro cusqueño expresó su satisfacción por el resultado ante Racing, aunque dijo que vinieron a ganar para asegurar el pase.

“Habíamos estudiado al rival, sabíamos de sus resultados, qué rivales tuvo y cómo pasó a esta etapa; por eso hicimos el plan para ganar el partido. Me sorprendió Racing, es un buen equipo, se hizo fuerte y nos complicó en muchos pasajes, pero en líneas generales nosotros fuimos mejores y merecimos ganar, el empate está bien, es un resultado positivo de visitante y el gol de visita nos puede ayudar en la vuelta. Sin embargo no nos confiamos, allá vamos a salir con la misma actitud, a atacar, no les vamos a dejar en paz. Creo que tenemos equipo para ello, porque nuestro objetivo es campeonar”, señaló.

De otro lado, Flores dijo que ellos no querían cambiar el partido a Huánuco, sino que se les garantice la seguridad de la delegación porque la tribuna está prácticamente encima del campo y es muy peligroso.