DT Revollar destacó el arbitraje

El técnico azulgrana mostró su satisfacción por el triunfo de su equipo y dijo que si el arbitraje del domingo pasado era como el de ayer, el partido debieron ganarlo con igual contundencia.

“Si el domingo el arbitraje era como el de hoy, Alianza debió ganar con mucha amplitud. El árbitro de hoy trabajó bien estuvo correcto y no se complicó. Hoy se vio al Alianza que queremos, tal como jugamos en Chimbote y fuimos superiores en los 90 minutos y el 4-1 fue muy poco porque fallamos varios goles. León jugó igual que el domingo pasado, en ningún momento jugaron mejor que nosotros y ganamos merecidamente. Ahora enfrentaremos al Sipesa y tenemos que ganar, porque si no, el triunfo de hoy no nos serviría de nada”, afirmó.