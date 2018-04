La Dirección Regional de Educación procederá a descontar a un aproximado de 16 mil profesores que acataron el paro el 5 de abril.

La protesta convocada por el Sindicato Único de Trabajadores de Educación de la Región Huánuco (Suter) fue acatada por el 25 % de docentes en la región. El director de Educación, Luis Colonia, señaló que son aproximadamente 16 mil profesores a quienes les descontarán sus haberes por no dictar clases pese a que el paro fue declarado ilegal e improcedente por el Ministerio de Educación y la DRE. “Están vigentes la resolución del Minedu y de la DRE que declaran improcedente el paro”, manifestó.

Según los reportes de los especialistas de las UGEL los docentes de Huánuco y Ambo fueron los que más acataron el paro, en la provincia de Pachitea el 20 % acató la medida de fuerza y en las demás provincias pasó desapercibida. En Huacaybamba ningún maestro paró y en Puerto Inca sólo el 2 %.

Colonia explicó que el descuento procede porque no existe ninguna disposición del Minedu para anularlo. “Se informó que el Ministro de Educación se reunió con el dirigente Pedro Castillo pero no hay disposición de que se anulen los descuentos y debemos proceder”, declaró.

Para hacer efectivos los descuentos los directores de las instituciones educativas deben informar a la DRE, el reporte será contrastado con el monitoreo de las UGEL. Los reportes de las I.E. deben hacerse la primera semana de mayo para que se apliquen los descuentos en la quincena de ese mes.