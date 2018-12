Edwin Oviedo no renunciará así lo declaren culpable

Edwin Oviedo aseguró que no renunciará al cargo de presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), en caso el juez le dicte prisión preventiva por sus problemas judiciales que mantiene.

“Esta situación se daría bajo una suspensión, porque yo no estoy renunciando. No renunciaría porque yo me siento inocente y porque las investigaciones duran años y estamos en un proceso donde nos adecuamos a los estatutos que FIFA impone”, dijo en entrevista a Latina.

“Yo espero que no me den prisión preventiva, pero poniéndome en esa hipótesis, asumiría el cargo el vicepresidente, es de una liga departamental, es presidente de liga amateur, si se diera el caso”, agregó Oviedo.

Señaló que no puede convocar elecciones en la FPF por el reglamento de la FIFA. “El Congreso no tiene necesidad de recortar mi mandato porque yo quisiera convocar a elecciones (su mandato vence en 2020). Es más, hice la consulta a FIFA y me han dicho que no lo puedo hacer porque ha dado una normativa que todas las federaciones tienen que elegir con los nuevos estatutos adecuados a los de FIFA”, agregó.