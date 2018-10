“El árbitro nos condicionó”

El menudo técnico de Huamantanga echó la culpa de la derrota al árbitro, porque según él, las expulsiones fueron injustas y eso le condicionó el partido.

“No me gusta hablar del arbitraje, pero hoy nos perjudicó, se vio claramente que le dio la mano al Alianza. La expulsión de Portilla estuvo bien porque agredió a mi jugador, pero inexplicablemente expulsa a los dos, Palomino no cometió ninguna falta, él fue el agredido pero el árbitro echa a los dos. En la segunda expulsión fue igual, porque primero el de Alianza le comete la falta y debió expulsar a los dos, pero solo lo bota a Núñez”, expresó.

“Me voy feliz con el 2-0 porque allá goleamos, este marcador es manejable, si hubiera sido 3-0 estaría preocupado. Allá Alianza va a sentir lo que es jugar de visitante, le vamos a jugar igual que nos hicieron acá, nos escondieron las pelotas y allá no le vamos a dar agua. Hoy nos faltó nuestro goleador porque estuvo suspendido y el otro delantero por lesión, con ellos allá goleamos”, añadió.