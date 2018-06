El Arbolito se queda sin lista a MP-Hco.

by Ahora

Por incumplir sus propias normas de democracia interna, el Jurado Electoral Especial de Huánuco declaró improcedente la inscripción de la lista de candidatos al Concejo Provincial de Huánuco del movimiento político “Hechos y No Palabras” (HNP) encabezado por Ivett Cisneros Ureta.

La inscripción de la fórmula y lista de “El Arbolito” a la Municipalidad de Huánuco fue rechazada por el JEE de Huánuco porque el movimiento incumplió su propio estatuto que ordena que los miembros del comité electoral no pueden ser candidatos para los procesos en los que participen, sin embargo la lista provincial de Huánuco incluyó a un miembro del comité electoral.

El artículo n.° 70 del estatuto de Hechos y No Palabras sobre el Comité Electoral Regional señala que “Los miembros del Comité Electoral Regional no pueden ser candidatos para los procesos en los cuales participen”.

Pese a ello, según el acta de elección interna del 17 de mayo el Comité Ejecutivo Regional y el Comité Electoral Regional de HNP eligieron para dirigir la mesa única de sufragio a Ronal Criollo Rayo, como presidente, a Pedro Alvarado Ureta, como vocal y a Evelin Zintia Daza Fuster, como secretaria, para la elección de los representantes de la organización política.

Sin embargo, la organización permitió que el integrante del comité electoral, Pedro Alvarado Ureta, participara como candidato a regidor n.° 1.

El JEE Huánuco determinó que estas elecciones internas son nulas por no respetar la democracia interna establecida en el estatuto de la organización.

Siendo insubsanable el incumplimiento de las normas sobre democracia interna como establece la Ley de Organizaciones Políticas, el JEE rechazó la inscripción de la lista.